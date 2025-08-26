S’abonner au mag

Auxerre prête un défenseur à Kaiserslautern

MBC
Une joly destination.

Absent du groupe des deux premiers matchs de championnat de l’AJ Auxerre, face à Lorient et Nice, Paul Joly a trouvé une porte de sortie pour la saison 2025-2026. Le latéral droit a rejoint le club allemand du Kaiserslautern (Bundesliga 2) ce mardi en prêt avec option d’achat.

« Une année qui ne s’était pas très bien passée à Auxerre »

Malgré 26 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, le Français avait demandé à quitter l’Yonne pendant cette intersaison « après une année qui ne s’était pas très bien passée », rapportait La Nouvelle République. Désormais sous les couleurs d’un club historique du football allemand, le joueur de 25 ans tentera de relancer sa carrière à Kaiserslautern.

Lassine Sinayoko sera-t-il le prochain sur la liste ?

