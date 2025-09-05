Grace Geyoro quitte le PSG dans le cadre d’un transfert record

C’est toujours 135 fois moins cher que Neymar.

London City a annoncé ce vendredi matin un transfert record : le PSG et le club promu anglais sont tombés d’accord sur un montant de 1,65 million d’euros pour Grace Geyoro (28 ans), selon L’Équipe.

Une adaptation qui devrait bien se passer

La milieu de terrain de l’équipe de France s’est engagée pour quatre ans dans la capitale anglaise. Les négociations ont duré plusieurs semaines, et ont surtout permis à Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, et à Michele Kang, propriétaire du club anglais (et de l’OL), d’évoquer autre chose que les droits TV. Ce transfert dépasse celui de Lizbeth Ovalle et les 1,5 million de dollars dépensés par Orlando Pride.

London City are delighted to announce the deadline day signing of Grace Geyoro🦁🩵 Subject to the completion of the regulatory processes. pic.twitter.com/7yb9vZAP1h — London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 5, 2025

L’ancienne capitaine parisienne retrouvera son ancien entraîneur Jocelyn Prêcheur (coach du PSG féminin entre 2023 et 2024), arrivé l’été dernier à Londres et qui, dès sa première saison, a su faire monter le club dans l’élite du foot féminin anglais. Et visiblement, comme en Premier League, les promus ont des moyens… et ils ne s’en privent pas.

Good luck, Grace !

Le calendrier de la saison 2025-2026 de Première Ligue dévoilé