Le RC Lens féminin pourrait perdre sur tapis vert face au PSG

EL
Un tapis sang et or aurait été mieux.

Pour le premier match de son histoire en Première Ligue, le RC Lens féminin a réussi l’exploit de tenir en échec le Paris Saint-Germain (1-1), mais ce résultat pourrait être annulé. En effet, La Voix du Nord a révélé, ce jeudi, que les Calaisiennes devraient logiquement perdre sur tapis vert en raison de la présence de Louann Archier sur la feuille de match alors qu’elle était en réalité suspendue pour une accumulation de cartons jaunes survenue la saison dernière sous le maillot de l’AS Saint-Étienne.

« Inacceptable », selon la direction

« Ce sujet a des conséquences externes extrêmement désagréables et fâcheuses. Il va être traité en interne. C’est inacceptable qu’un club comme le RC Lens se retrouve dans une telle situation après un match héroïque », a amèrement regretté Benjamin Parrot, directeur général du club, dans les colonnes du quotidien local.

Surtout que la sanction pourrait être plus sévère puisque La Voix du Nord indique qu’un éventuel point de pénalité est envisagé. Ça la fout mal dans un club qui a récemment connu la descente de la réserve en R1 à cause de points perdus administrativement et une élimination de la Gambardella 2024 pour avoir fait évoluer… un joueur suspendu.

Ah, la boulette…

Le Paris FC accroché par l'Austria Vienne en barrages de Ligue des champions féminine

EL

