À 65 ans, un gardien d’un club de D8 tient la baraque contre une D4 en Allemagne

Quatrième tour de la Coupe d’État dans le Mecklenburg-Vorpommern. Le club de D4 Greifswalder FC colle un 3-0 net et sans bavure au SFV Nossentiner-Hütte, pensionnaire de huitième division. Un score logique au vu de l’écart de niveau entre les deux formations. Et alors qu’on joue la 85e minute, l’entraîneur du petit Poucet décide de faire entrer son gardien numéro deux, Ralf Schwarz, pour lui permettre de participer à ce match historique pour le SFV. Sa petite particularité ? Il a 65 ans. Et à l’instar de Lamberto Boranga, qui a lui retrouvé les terrains à 80 ans passés, Schwarz a de très beaux restes.

La vraie star de l’équipe

Alors que les adversaires de Greifswalder pensent ajouter quelques buts au compteur, le portier expérimenté sort plusieurs parades décisives, dont une tête à bout portant. Si son équipe s’est inclinée, il a eu le privilège de ne pas prendre de buts pendant ses quelques minutes sur le terrain, et d’être honoré par son coach à la fin de la rencontre.

"Hab' nie aufgehört, die Form zu halten": 65-Jähriger glänzt gegen Viertligist Greifswald - Mit Nossentiner-Hütte im Landespokal #kickeramateure https://t.co/ubWWwkCnOS — kicker ⬢ Amateure (@kicker_amateure) October 16, 2025

« Ralf est avec le club depuis toujours. C’est notre numéro 2, et il est pleinement opérationnel, s’est réjoui l’entraîneur Paul Kornfeld au micro de Kicker. S’il y a un besoin, il peut même jouer en tant que joueur de champ. Pour aujourd’hui, nous n’avions rien à perdre à le faire rentrer. »

Et vous, vous ferez quoi à 65 balais ?

