Paulo César prend ses aises sur le banc du PSG

C’est officiel, Paulo César est le nouvel entraîneur de l’équipe féminine du PSG jusqu’en juin 2027. Pour son 6e entraîneur en cinq ans, la direction sportive mise sur un habitué du banc parisien. On ne fait pas référence à ses 67 matchs joués entre 2002 et 2007 sous la tunique rouge et bleu, mais bien à son expérience de coach avec la section U19 féminine, d’abord en tant qu’entraîneur adjoint (2020-2023), puis entraîneur principal (2023-2025).

Un nouveau départ ? Pas vraiment

Cette équipe première du PSG, Paulo César la connaît bien. D’une part puisque certaines joueuses ont déjà évolué sous ses ordres en junior. D’autre part parce que le technicien brésilien a remplacé par intérim Fabrice Abriel après son limogeage en mai dernier, à la suite de la défaite du PSG en finale de Coupe de France face au Paris FC. En l’espace de trois matchs sur le banc, Paulo César aura même triomphé du même Paris FC en demi-finales des play-off de Première Ligue (3-0), avant de voir sa formation s’incliner en finale face à l’Olympique lyonnais sur le même score (3-0). En somme, un bilan pas dégueu.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Paulo César en tant qu’entraîneur principal de son équipe féminine. Le technicien brésilien s’est engagé avec le Club jusqu’au 30 juin 2027. 🔴🔵 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 7, 2025

Dans un entretien au Parisien, le Brésilien explique avoir lui-même proposé sa candidature pour reprendre l’équipe première. Une requête acceptée par les dirigeants parisiens, qui espèrent trouver avec sa nomination une stabilité qui leur a tant manqué ces dernières années. À son compte, l’ancien milieu de terrain parisien bénéficie d’une bonne relation avec son effectif, ce qui, pour l’instant, le différencie de ses prédécesseurs. « Bien s’entendre avec les joueuses, c’est toujours une plus-value. Je m’appuie beaucoup sur la relation humaine », explique l’ancien joueur au quotidien francilien.

En espérant que Paulo César ne raconte pas de salades.

