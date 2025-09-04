Des jeunes joueurs anglais victimes de racisme en marge d’un match contre le Venezuela

Encore un match, encore une tache.

À Duisbourg, l’Angleterre U17 a battu le Venezuela 2-1 (avec le premier but de l’attaquant messin Brian Madjo), mais l’important n’était pas le score. L’important, c’est que le match a dû être arrêté deux fois, parce que des gamins de 16 ans, censés être au centre d’un simple tournoi de préparation, ont été victimes d’abus racistes, indique le Telegraph.

Une situation qui a obligé le coach anglais, Liam Bramley, à consoler des joueurs en larmes, selon le récit livré par les médias britanniques, à l’image de Mathis Eboue, 16 ans, un gamin de Chelsea très touché au moment de sortir du terrain. Rien ne cesse et c’est toujours la même histoire : on promet des campagnes, et la semaine suivante, ça recommence.

Une récidive, malheureusement

Cet incident rappelle celui de Jess Carter durant l’Euro féminin. La défenseuse des Lionesses avait reçu des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Comme si le football devait se contenter d’apprendre à vivre avec son racisme comme on vit avec la pluie. Sauf que ce ne sont pas des gouttes d’eau, ce sont des coups portés à des gamins. « Nous sommes conscients des informations inquiétantes faisant état de racisme à l’encontre de joueurs, a fait savoir un porte-parole de la FA . Cela est traité avec le plus grand sérieux et notre priorité est de soutenir nos joueurs et notre staff. Nous sommes en discussions avec les organisateurs de tournois et les autorités compétentes sur la suite à donner. »

Une évolution majeure en deuxième division féminine anglaise