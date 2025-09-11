Chelsea accusé de 74 infractions par la Fédération anglaise

Un tremblement de terre qui va encore ne faire trembler personne.

Le Chelsea Football Club est accusé de 74 infractions s’étalant de 2009 à 2022 par la FA (Fédération anglaise). Le club de Todd Boehly est visé pour des violations potentielles sur certains transferts, avec implication d’agents et d’intermédiaires.

Chelsea joue la carte de la transparence

Chelsea a tenu à répondre très rapidement via un communiqué : « Au cours d’un processus de diligence raisonnable approfondi mené avant la finalisation de l’achat, le groupe propriétaire a pris conscience de l’existence de rapports financiers potentiellement incomplets concernant des transactions historiques et d’autres violations potentielles des règles de la FA. Immédiatement après la finalisation de l’achat, le club a signalé de lui-même ces questions à toutes les autorités de régulation concernées, y compris la FA. Le club a fait preuve d’une transparence sans précédent au cours de ce processus, notamment en donnant un accès complet à ses dossiers et à ses données historiques. Nous continuerons à travailler en collaboration avec la FA afin de conclure cette affaire le plus rapidement possible. »

Chelsea est dans le viseur, mais préfère la transparence à la panique. Une stratégie qui pourrait leur sauver la mise… ou au moins éviter un carton rouge administratif.

Vivement Manchester City-Chelsea pour le infractionico.

