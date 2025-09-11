S’abonner au mag
Le Paris FC accroché par l'Austria Vienne en barrages de Ligue des champions féminine

Une première manche pour rien.

Le barrage aller de Ligue des champions féminines entre le Paris FC et l’Austria Vienne n’a pas vraiment souri aux Françaises (0-0). Au cours d’un match qui s’est longtemps joué sur un faux rythme, les joueuses de Sandrine Soubeyrand n’ont jamais réussi à faire la différence. Kaja Korošec a bien tenté en dribblant la gardienne adverse, sortie très loin de son but, mais c’était sans compter le retour salvateur d’Elisa Pfattner (13e).

Le PFC a touché la barre

À Jean-Bouin, comme les garçons en Ligue 1, les joueuses du Paris FC ont eu un mal fou à naviguer la défense autrichienne. Et même lorsqu’une infime faille apparaissait, comme sur un centre de Célina Ould Hocine en fin de première, les éléments étaient contre les Françaises car Deja Davis n’a pu faire mieux que heurter la barre transversale (41e). Le dernier centre désespéré de Klaudia Jedlińska (90e+6) n’a pas plus abouti que les précédents.

Le match retour aura lieu jeudi 18 septembre, après un week-end sans compétition pour le PFC. Il faudra donc aller s’imposer à l’extérieur pour rallier la Ligue des champions. En 2023, les Parisiennes avaient battu coup sur coup Arsenal et Wolfsburg lors de ces tours de qualification. L’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, quant à eux, sont automatiquement qualifiés pour les phases de groupe de la compétition.

Reviens, Gaëtane Thiney !

