Karl Toko Ekambi rejoint un troisième club saoudien

À l’occasion de la dernière journée du mercato saoudien, Karl Toko Ekambi a signé ce jeudi à Al Fateh. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al-Ettifaq en juin dernier, l’ancien Lyonnais poursuit son aventure en Arabie saoudite, dans un nouveau club, jusqu’à la fin de la saison.

Son troisième club saoudien

Après un passage difficile à l’Olympique lyonnais et une courte parenthèse de six mois avec le Stade rennais, le Camerounais avait quitté le Rhône en 2023 pour le championnat saoudien en s’engageant à Abha Club avant de rejoindre Al-Ittifaq la saison suivante. En Saudi Pro League, il facture 12 buts en 53 rencontres et, à 32 ans, Toko Ekambi espère peut-être gagner en stabilité chez les Saoudiens.

Rendez-vous l’été prochain pour la suite du « Toko Ekambi Arabie Tour ».

