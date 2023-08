Grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr torpille Al-Fateh

Al-Fateh 0-5 Al-Nassr

Buts : Mané (27e et 81e) et Ronaldo (38e et 55e et 96e)

CR7 : mot compte triple.

Incapables de s’imposer sur les deux premières journées, Cristiano Ronaldo, qui a claqué un triplé, et Al-Nassr ont passé leurs nerfs sur Al-Fateh ce vendredi soir dans le cadre de la troisième journée (5-0).

Rapidement dominateurs, CR7 et sa bande mettent une petite vingtaine de minutes pour se mettre en jambes. Le Portugais décide alors d’accélérer et d’ouvrir le chemin des cages à Mané, d’une astucieuse déviation de l’extérieur du pied. Derrière, le Sénégalais conclut tranquillement de près (0-1, 27e). Passeur, Ronaldo se retrouve ensuite à la conclusion, profitant de sa détente pour envoyer un caviar d’Al Ganham au fond (0-2, 38e). L’ancien du Real Madrid débloque par la même occasion son compteur en championnat cette saison.

Libéré, CR7 claque un deuxième pion au retour des vestiaires en profitant d’une délicieuse action collective des siens (3-0, 55e). Complètement étouffé, Al-Fateh trouve le montant d’Ali avant de voir Mané plier définitivement l’affaire à la suite d’un contre fulgurant (4-0, 81e). Mais, comme d’habitude, Cristiano Ronaldo doit toujours faire mieux que tout le monde. Et le Portugais profite d’une ultime offrande de Boushal pour signer un triplé (5-0, 96e) et permettre à Al-Nassr d’empocher ses trois premiers points de la saison.

Et c’est déjà pas mal.

Al-Fateh (4-2-3-1) : Rinne, Al Yousif, Denayer (Al-Harbi, 46e), Alawjami, Al Zubaidi (Baattia, 46e) – Petros (Al-Hassan, 60e), Bendebka (Al-Fuhaid, 60e) – Tello, Zelaryan, Batna (Al-Masoud, 85e) – Abrikan. Entraîneur : Slaven Bilić. Al-Nassr (4-2-3-1) : Ali – Al Ganham (Boushal, 86e), Al Fatil, Laporte, Konan – Al Khaibari, Brozović (Al-Najei, 75e) – Mané (Yahya, 86e), Otávio (Al-Sulayhem, 90e), Ghareeb (Al-Ghannam, 86e) – Ronaldo. Entraîneur : Luís Castro.

