Cristiano Ronaldo sacré GOAT du Portugal

Toujours ça que Lionel Messi n’aura pas.

Cristiano Ronaldo a reçu le prix du « meilleur de tous les temps » lors de la soirée des Liga Portugal Awards, s’étant déroulée ce mercredi. Cette cérémonie met à l’honneur les joueurs du championnat portugais ainsi que les Portugais jouant à l’étranger à travers plusieurs récompenses. Absent physiquement, le quintuple Ballon d’or a tout de même tenu à remercier les coéquipiers et les entraîneurs qu’il a côtoyés tout au long de sa carrière à travers une vidéo diffusée pendant la cérémonie.

Se o 𝐆𝐎𝐀𝐓 fala, nós escutamos 🐐 A mensagem 💬 de Cristiano Ronaldo após ser premiado no 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 🏆 pic.twitter.com/gdwEQEObYD — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025

Au lendemain d’un nouveau record

L’attaquant de 40 ans risque de se souvenir de cette semaine. En effet, avant d’avoir été reconnu comme le meilleur de tous les temps, il est devenu, ce mardi, co-meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du monde, égalant Carlos Ruiz avec ses 39 réalisations pour le Guatemala. Une nouvelle contribution ayant permis au Portugal de s’imposer face à la Hongrie (2-3). Et puis jamais deux sans trois : ce jeudi, CR7 fête les quatre ans de son mythique retour à Old Trafford, où il avait inscrit un doublé permettant la victoire de Manchester United contre Newcastle.

C’est sa semaine !

