Luis Castro remonté contre l'équipe de France Espoirs

MBC
Castro fidèle au PSG.

En plus d’offrir quelques matchs fous, la trêve internationale de septembre aura eu le mérite de lancer le débat sur les protocoles médicaux entre les clubs et les sélections. Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué contre l’Ukraine, le PSG avait pesté contre le staff de Didier Deschamps. Quelques jours après, c’est au tour du FC Nantes et de son entraîneur Luis Castro d’attaquer l’équipe de France espoirs en raison de la blessure de Herba Guirassy.

Le jeune Canari, titulaire lors des trois premiers matchs de Ligue 1 cette saison, avait été appelé en raison du forfait de Djaoui Cissé. Pendant ce rassemblement, Guirassy, visiblement déjà fragile, s’est blessé aux ischios-jambiers lors du match d’entraînement organisé en remplacement de la rencontre annulée contre le Luxembourg. Cet incident a profondément agacé Luis Castro et son staff.

«  Notre cellule médicale avait communiqué avec eux »

« C’est très dur pour nous parce qu’on avait dit de ne pas le faire jouer, même pas une minute. La sélection l’a fait jouer sur une opposition et il s’est logiquement blessé. Notre cellule médicale avait communiqué avec eux, c’est très embêtant en premier pour nous et pour le joueur. Je serai plus attentif la prochaine fois », a-t-il indiqué en conférence de presse ce jeudi à J-2 du déplacement à Nice.

Dans des propos rapportés par Ouest-France, Castro a indiqué « qu’il serait plus attentif la prochaine fois. Qu’un joueur aille en sélection, joue et se blesse, ça peut arriver, c’est normal et ça ne me pose aucun problème. Il y a la période en club et la période de sélection pendant les trêves internationales. Mais si tu sais avant, que s’il joue c’est quasiment sûr qu’il se blesse, tu ne peux pas le faire jouer. » En raison de cette blessure, Guirassy loupera le déplacement à Nice et devrait être absent plusieurs semaines.

Point positif : cette blessure devrait acter le retour de Matthis Abline dans la peau d’un titulaire.

Une légende du FC Nantes honorée par la parution d’un livre

MBC

