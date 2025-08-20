Une rupture entre Matthis Abline et Luis Castro après Nantes-PSG ?

Il reste beaucoup à apprendre de Marseille.

Un match commencé sur le banc, une entrée timide et une défaite 1-0 contre le PSG, Matthis Abline a connu meilleur dimanche. Pour autant, tout ne s’est pas arrêté là pour le jeune attaquant nantais. Comme rapporté par RMC Sport, le meilleur buteur des Canaris de l’exercice précédent a eu le droit à un débrief musclé. « Une humiliation », selon son entourage auprès de L’Equipe, qui ne s’y prendrait pas autrement pour forcer un peu plus le départ de l’attaquant.

Le prix toujours fixé à 40 millions d’euros par Nantes

Côté staff, on s’étonne d’une telle interprétation. Luis Castro et les siens voyaient davantage cette scène comme une parenthèse au sein d’une mise au point tactique après la rencontre, comme en avait pris l’habitude le Portugais à Dunkerque. Alors que Nantes attend toujours 40 millions d’euros pour son attaquant, le ton monte petit à petit entre les deux parties, le Paris FC ayant déjà recruté Willem Geubbels et Abline cherchant visiblement toujours une porte de sortie.

Le fameux jeu de dupes du mercato.

