  • Espagne
  • FC Barcelone

Thiago Alcántara revient au Barça

Spécifique frappes flottantes à venir.

C’est officiel : le FC Barcelone a annoncé ce jeudi le retour de son ancien joueur Thiago Alcántara dans le staff de Hansi Flick. À la retraite depuis juillet 2024, l’ancien Red formé au Barça fait son grand retour, dans une équipe qu’il connaît plus que tout, après déjà un court passage dans le staff à l’été 2024. Selon le communiqué du club, le rôle de Thiago consistera désormais « à apporter son aide sur les aspects tactiques et à préparer les entraînements ».

Des doubles retrouvailles

Si Thiago est de retour au sein de son club formateur et avec lequel il a évolué au plus haut niveau de 2009 à 2013, l’Espagnol retrouve aussi Hansi Flick, qu’il a côtoyé au Bayern Munich. Après son départ prématuré du staff catalan, Hansi Flick s’était interrogé sur un potentiel retour de Thiago Alcántara en conférence de presse, l’été dernier : « Il a aidé l’équipe et c’est une personne formidable. Maintenant, il part et nous avons Arnau, de la Masia, qui nous apporte également beaucoup de soutien, je ne sais pas s’il reviendra ou non. » Flick est un visionnaire.

Et qu’est-ce qu’il va devenir du coup, Arnau de la Masia ?

Le match Barça-PSG va-t-il pouvoir se jouer au Camp Nou ?

