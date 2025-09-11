Un ancien du Real Madrid rebondit à Hong Kong

Asier is in the Kitchee.

Obtenir une mutation à Hong Kong après deux ans à Dallas ressemble plus au destin de carrière d’un businessman américain qu’à un footballeur espagnol. Pourtant, Asier Illarramendi a bien vécu cette transition en signant ce jeudi dans le club de Kitchee, situé dans le district de Wan Chai au cœur de la mégapole hongkongaise.

Ilarraté son passage au Real

Libre de tout contrat à la suite de son départ de Dallas à l’intersaison, l’ancien international espagnol file dans un nouveau championnat atypique. Formé à la Real Sociedad, Illarramendi n’était pas parvenu à s’imposer sur le long terme au Real Madrid entre 2013 et 2015. De retour à Saint-Sébastien après cette pige madrilène, le milieu de 35 ans avait passé 8 ans sous les couleurs du club basque avant de poursuivre sa carrière en MLS et donc à Hong Kong.

Est-il venu avec un garde du corps ?

Thiago Alcántara revient au Barça