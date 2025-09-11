ACTU MERCATO
Un ancien du Real Madrid rebondit à Hong Kong
Asier is in the Kitchee.
Obtenir une mutation à Hong Kong après deux ans à Dallas ressemble plus au destin de carrière d’un businessman américain qu’à un footballeur espagnol. Pourtant, Asier Illarramendi a bien vécu cette transition en signant ce jeudi dans le club de Kitchee, situé dans le district de Wan Chai au cœur de la mégapole hongkongaise.
¡Excited to join #KitcheeSC in the #HKPremierLeague ! 🔵⚽ #AI5️⃣ pic.twitter.com/STuQK4HgsJ— Asier Illarramendi (@illarra4) September 11, 2025
Ilarraté son passage au Real
Libre de tout contrat à la suite de son départ de Dallas à l’intersaison, l’ancien international espagnol file dans un nouveau championnat atypique. Formé à la Real Sociedad, Illarramendi n’était pas parvenu à s’imposer sur le long terme au Real Madrid entre 2013 et 2015. De retour à Saint-Sébastien après cette pige madrilène, le milieu de 35 ans avait passé 8 ans sous les couleurs du club basque avant de poursuivre sa carrière en MLS et donc à Hong Kong.
MBC