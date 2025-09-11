Au Paris FC, Kevin Trapp joue aussi au traducteur

Oubliez Babbel et Duolingo, Kevin Trapp est votre homme !

Joueur du Paris FC depuis cet été, le défenseur brésilien Otávio continue d’apprendre le français pour faciliter la communication avec le staff de Stéphane Gilli et ses coéquipiers. Alors qu’il faisait appel à une interprète au tout début de la saison, l’ancien du FC Porto se repose maintenant sur le polyglotte et nouveau gardien du PFC, Kevin Trapp, afin de traduire les consignes en portugais, d’après Le Parisien.

L’ancien du PSG parle couramment portugais

Marié avec la mannequin brésilienne Izabel Goulart, l’ancien gardien du PSG parle couramment portugais (en plus de l’allemand, du français, de l’anglais, de l’espagnol et un peu d’italien). Dans le vestiaire et à l’entraînement, Trapp est donc devenu le nouvel assistant du natif de São Paulo : « Kevin m’aide beaucoup au quotidien. C’est très important pour moi de pouvoir compter sur quelqu’un comme lui », a indiqué Otávio dans des propos rapportés par le média francilien.

La recrue la plus efficace de l’été.

