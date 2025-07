Le Paris FC casse sa tirelire pour un défenseur brésilien

Le pari FC.

Ce mercredi, le Paris FC a officialisé l’arrivée d’Otávio en provenance du FC Porto. Le défenseur brésilien de 23 ans s’est engagé pour cinq ans avec le promu, contre une somme estimée entre 10 et 12 millions d’euros, soit la recrue la plus chère de l’histoire du club parisien. La troisième recrue du club après Moses Simon et Nhoa Sangui débarque à Paris après avoir connu une saison en demie teinte à Porto, où son temps de jeu a drastiquement baissé en fin d’exercice.

Première folie de l’ère Arnault

Pour son second mercato sous l’ère Arnault, le Paris FC mise cette fois sur un défenseur avec une grosse marge de progression, qui devra vite reprendre du rythme avant le début du championnat, le 17 août prochain à Angers. Paradoxalement pour un défenseur, Otávio ne compte pas énormément de matchs en carrière malgré son âge (23 ans), avec seulement 77 rencontres jouées en cinq saisons professionnelles.

Et si c’était son année avec l’ambitieux PFC ?

