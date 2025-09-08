Plusieurs anciens footballeurs anglais se donnent rendez-vous sur le ring

Box to box, mais pas avec un ballon.

Oubliez les stades, les crampons et les dribbles. Selon le Sun, David Bentley, ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Tottenham, et Jody Morris, ancien de Chelsea, ont décidé de régler leurs comptes… avec les poings. Oui, vous avez bien lu : les ex-footballeurs troquent leurs crampons pour des gants de boxe et vont s’affronter lors d’une soirée caritative à Mayfair, le 18 octobre.

Récolter des fonds pour des associations

Pas moins de dix anciens pros vont se frotter au ring, de Curtis Davies à Leroy Lita, en passant par Lee Trundle. De quoi transformer un vestiaire en salle de boxe improvisée et prouver que certains excès de carrière peuvent se régler… par un KO.

Tout ça pour une bonne cause, le gala espérant récolter 500 000 livres pour plusieurs associations. Graham Stack, ancien gardien des Gunners et organisateur de l’évènement, a trouvé la bonne formule : « Ici, les rivalités du foot rencontrent la brutalité du ring. »

La charité n’est finalement qu’un prétexte.

