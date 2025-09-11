S’abonner au mag
La Ligue 1 parmi les championnats les moins serrés pour la course au titre

La Ligue 1 parmi les championnats les moins serrés pour la course au titre

Vous ne devinerez jamais qui va gagner la Ligue 1 !

L’Observatoire du football CIES a publié ce jeudi une étude dévoilant les champions les plus probables dans 29 ligues cette saison. Ce n’est ni une surprise ni une bonne nouvelle pour la Ligue 1, qui serait le deuxième championnat avec le moins de suspense dans la course au titre. Avec 73% de chances de rafler encore le trophée, le PSG est seulement devancé par l’Étoile rouge de Belgrade (76,2%), bien placé pour plier le championnat serbe. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ferment ce « podium » avec un pourcentage de 70%.

Monaco, l’OM et Lille en dessous des 10%

Même le Bayern Munich est un peu plus loin derrière (61,4%) et bien sûr devant des gros noms comme le Real Madrid (40,6%), le Barça (29,6%), Liverpool (28,9%), l’Inter (25,6%) ou encore Benfica (24,5%) qui se retrouve derrière le Sporting (39,3%).

Mais alors, où sont les potentiels concurrents du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? Sur une autre planète, plus petite et moins riche, puisque Monaco arrive à la deuxième place au classement des probables champions (7,7%), devant des clubs comme l’OM (5,9%), Lille (3,7%), l’OL (2,3%) et Strasbourg (2,1%). 

Le foot n’est pas une science, mais la science peut quand même prédire les évidences. Nous voilà rassurés.

Le Mondial à 48 ou la redéfinition de l'exploit

