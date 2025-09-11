S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG

EL
Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG

Séance restreinte.

Le PSG a vécu un drôle d’entraînement ce mercredi. À la suite d’une chute en vélo, Luis Enrique s’est fracturé l’épaule et a été contraint de subir une opération. Si le club de la capitale n’a pas encore indiqué si l’Espagnol sera sur le banc du Parc des Princes face à Lens, dimanche, il a déjà dû laisser sa place pour la séance du jour à son fidèle adjoint Rafel Pol.

Il n’y avait finalement pas beaucoup de travail car, après quatre jours de repos, l’effectif était très réduit lors de cet entraînement. En effet, le club a communiqué que seuls Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu ont foulé la pelouse du Campus PSG. Pas de panique, les internationaux étaient de retour jeudi, étaient de nouveau encadrés par Rafel Pol et seront largement prêts pour battre le Racing sans forcer.

Bande de bâtards, on n’est que trois.

Barça - PSG : prends ta place pour la soirée So Foot !

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine