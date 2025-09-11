Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG

Séance restreinte.

Le PSG a vécu un drôle d’entraînement ce mercredi. À la suite d’une chute en vélo, Luis Enrique s’est fracturé l’épaule et a été contraint de subir une opération. Si le club de la capitale n’a pas encore indiqué si l’Espagnol sera sur le banc du Parc des Princes face à Lens, dimanche, il a déjà dû laisser sa place pour la séance du jour à son fidèle adjoint Rafel Pol.

Il n’y avait finalement pas beaucoup de travail car, après quatre jours de repos, l’effectif était très réduit lors de cet entraînement. En effet, le club a communiqué que seuls Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu ont foulé la pelouse du Campus PSG. Pas de panique, les internationaux étaient de retour jeudi, étaient de nouveau encadrés par Rafel Pol et seront largement prêts pour battre le Racing sans forcer.

Bande de bâtards, on n’est que trois.

