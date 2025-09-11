S’abonner au mag
  • Italie
  • Cremonese

À la Cremonese, Jamie Vardy veut encore faire taire les critiques

SF
À la Cremonese, Jamie Vardy veut encore faire taire les critiques

L’histoire se ressemble et se répète.

Arrivé cet été en provenance de Leicester, l’attaquant anglais Jamie Vardy quitte pour la première fois de sa carrière l’Angleterre en rejoignant le promu Cremonese et compte bien rester dans l’élite du championnat italien.

Un défi pour répondre aux sceptiques

Interrogé par la presse italienne, Vardy revient sur sa capacité à faire taire les critiques au fil de sa carrière. Un challenge qu’il embrasse avec enthousiasme : « Tout au long de ma carrière, on a douté de moi. J’ai toujours été critiqué et je le serai probablement toujours. Ce que j’ai toujours réussi à faire, c’est renverser la situation et prouver à tous qu’ils avaient tort. Après avoir discuté avec l’entraîneur (Davide Nicola), j’ai compris qu’il y a beaucoup de doutes en Italie quant à la capacité de Cremonese à rester en Serie A. On veut être les outsiders qui surpassent les attentes. »

L’attaquant espère sans doute avoir plus de réussite qu’avec Leicester la saison dernière, mais la Serie B n’est pas une option. Le début de saison lui donne pour l’instant raison : la Cremonese occupe la 3e place après deux journées et deux victoires, dont un succès de gala en ouverture face à l’AC Milan.

Dans nos rêves les plus fous, il refait une Leicester.

Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine