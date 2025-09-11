À la Cremonese, Jamie Vardy veut encore faire taire les critiques

L’histoire se ressemble et se répète.

Arrivé cet été en provenance de Leicester, l’attaquant anglais Jamie Vardy quitte pour la première fois de sa carrière l’Angleterre en rejoignant le promu Cremonese et compte bien rester dans l’élite du championnat italien.

Un défi pour répondre aux sceptiques

Interrogé par la presse italienne, Vardy revient sur sa capacité à faire taire les critiques au fil de sa carrière. Un challenge qu’il embrasse avec enthousiasme : « Tout au long de ma carrière, on a douté de moi. J’ai toujours été critiqué et je le serai probablement toujours. Ce que j’ai toujours réussi à faire, c’est renverser la situation et prouver à tous qu’ils avaient tort. Après avoir discuté avec l’entraîneur (Davide Nicola), j’ai compris qu’il y a beaucoup de doutes en Italie quant à la capacité de Cremonese à rester en Serie A. On veut être les outsiders qui surpassent les attentes. »

🇮🇹🗨️ Cremonese - Vardy veut "prouver que les gens ont tort" de le critiquer#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/UCoeheUzxX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 11, 2025

L’attaquant espère sans doute avoir plus de réussite qu’avec Leicester la saison dernière, mais la Serie B n’est pas une option. Le début de saison lui donne pour l’instant raison : la Cremonese occupe la 3e place après deux journées et deux victoires, dont un succès de gala en ouverture face à l’AC Milan.

Dans nos rêves les plus fous, il refait une Leicester.

