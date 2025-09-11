S’abonner au mag
  • France
  • Marseille

Pavard : « Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, dans ma tête c'était clair et net »

SF
Pavard : « Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, dans ma tête c'était clair et net »

Un bain très moussant.

Le lendemain de son arrivée à Marseille, le défenseur français Benjamin Pavard se retrouvait déjà en conférence de presse d’avant-match, où il a d’ailleurs tenu à saluer tous les journalistes présents, pour la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à Lorient. L’occasion pour lui de s’exprimer pour la première fois sur les conditions de son arrivée dans la cité phocéenne.

« La France m’a beaucoup manqué »

Parti du LOSC lors de l’été 2016, Pavard confie avoir eu le mal du pays et être heureux de rentrer en France : « La France m’a beaucoup manqué et c’est pour ça que ce projet m’a tout de suite plu. Je me rapproche aussi de ma famille. En plus, ma femme est marseillaise. Je suis très heureux d’être ici et je me sens honoré de jouer pour l’OM. »

Pour ce qui est de son arrivée, le champion du monde français s’est dit séduit par le projet marseillais et voyait une opportunité immanquable : « Je suis venu ici pour le projet. Quand Medhi (Benatia, le directeur du football) m’a appelé, le projet m’a tout de suite séduit. Quand j’ai su l’intérêt de Marseille, dans ma tête c’était clair et net : je voulais rejoindre ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions. Mais aussi jouer au Vélodrome avec cette ferveur. En tant que footballeur, ce sont des émotions à vivre. »

Shampoing réussi, reste à voir la coupe.

Mandanda, le baisser de rideau du Fenomeno

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine