Pavard : « Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, dans ma tête c'était clair et net »

Le lendemain de son arrivée à Marseille, le défenseur français Benjamin Pavard se retrouvait déjà en conférence de presse d’avant-match, où il a d’ailleurs tenu à saluer tous les journalistes présents, pour la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à Lorient. L’occasion pour lui de s’exprimer pour la première fois sur les conditions de son arrivée dans la cité phocéenne.

👏 C'est un jeune homme très courtois qui vient de signer à l'Olympique de Marseille. Poignée de main à tous les journaliste pour Benjamin Pavard avant sa première conférence de presse en tant que joueur de l'OM. pic.twitter.com/ictJrywQXZ — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2025

« La France m’a beaucoup manqué »

Parti du LOSC lors de l’été 2016, Pavard confie avoir eu le mal du pays et être heureux de rentrer en France : « La France m’a beaucoup manqué et c’est pour ça que ce projet m’a tout de suite plu. Je me rapproche aussi de ma famille. En plus, ma femme est marseillaise. Je suis très heureux d’être ici et je me sens honoré de jouer pour l’OM. »

Pour ce qui est de son arrivée, le champion du monde français s’est dit séduit par le projet marseillais et voyait une opportunité immanquable : « Je suis venu ici pour le projet. Quand Medhi (Benatia, le directeur du football) m’a appelé, le projet m’a tout de suite séduit. Quand j’ai su l’intérêt de Marseille, dans ma tête c’était clair et net : je voulais rejoindre ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions. Mais aussi jouer au Vélodrome avec cette ferveur. En tant que footballeur, ce sont des émotions à vivre. »

