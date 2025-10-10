Olivier Giroud vend la mèche sur Antoine Griezmann

Forcément, il ne pouvait pas partir comme ça.

Ce jeudi, Olivier Giroud était l’invité de l’émission After Foot sur RMC. L’occasion pour l’attaquant lillois d’évoquer le retrait de son ancien coéquipier en sélection : Antoine Griezmann. Célébré le 23 mars dernier au Stade de France pour ses 13 années passées avec les Bleus ainsi que son record de 57 buts inscrits, Olivier Giroud aurait dû être honoré en même temps que Grizou.

La faute à un souci d’agenda. L’attaquant de l’Atlético de Madrid n’avait pu se rendre disponible pour l’évènement, laissant le public spéculer sur un potentiel retour. Mais Giroud semble doucher ces espoirs et affirme que l’hommage en la faveur de l’ancien numéro 7 des Bleus est toujours d’actualité. « Il devrait recevoir un hommage. Je ne sais pas quand, mais on en avait discuté ensemble pour voir si on pouvait le faire ensemble ou pas, a glissé le Lillois. Mais le fait est que moi, j’en ai eu un et il en aura un. Il aura son maillot dans le Hall of Fame. »

Pas de soucis, mais que de la déception

Aussi interrogé concernant les raisons de la retraite internationale soudaine d’Antoine Grizemann il y a un an, l’ancien attaquant des Gunners a nié toutes tensions entre son pote et Didier Deschamps. Selon lui, cette décision résulte surtout d’une déception à la suite de l’élimination lors du dernier Euro, qui l’a amené à réfléchir. « Je pense qu’il a mûrement réfléchi sa décision de vouloir arrêter », a assuré Giroud.

🇫🇷💬 Olivier Giroud s’est livré à quelques indiscrétions sur la fin du parcours d’Antoine Griezmann en équipe de France.https://t.co/3Rid9Iy31s pic.twitter.com/S4cl39kDAi — RMC Sport (@RMCsport) October 10, 2025

Faut-il prendre cette sortie comme une parole d’évangile ?

