Dani Olmo rejoint l’infirmerie

La trêve internationale continue de faire des ravages.

Dani Olmo s’est blessé ce vendredi lors de l’entraînement de la sélection espagnole. La Roja a annoncé que le Barcelonais, touché au mollet, était désormais forfait pour ce rassemblement et les rencontres face à la Géorgie et la Bulgarie. Il devrait quitter ses coéquipiers dès ce week-end après avoir passé des examens médicaux.

Une nouvelle qui n’arrange pas Hansi Flick

Pour le FC Barcelone, cette nouvelle tombe au pire des moments. Si le sélectionneur Luis de la Fuente comptait sur lui, c’est aussi le cas de l’entraîneur du Barça Hansi Flick. Le joueur de 27 ans pourrait manquer à l’appel après la trêve, alors que le Clásico est prévu le 26 octobre prochain.

Au repos avec Lamine.

