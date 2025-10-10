S’abonner au mag
Affaire Pogba : Boubacar Camara obtient une réduction de peine

SF
Libéré avant Paul.

Condamné en décembre 2024 à quatre ans de prison dans le cadre de l’affaire Pogba, Boubacar Camara voit sa situation évoluer. Ce vendredi, la cour d’appel de Paris a accepté la demande de son avocat, Said Harir, et a aménagé sa peine, selon les informations de L’Équipe. Le présumé complice de Mathias Pogba pourra ainsi bénéficier d’une détention à domicile sous surveillance électronique à partir du 21 octobre.

Un retour à la vie civile

Ce dispositif prévoit des horaires de sortie stricts, de 9 heures à 20 heures, ainsi que des obligations précises pour accompagner sa réinsertion. Boubacar Camara devra notamment reprendre sa formation de coach sportif et s’abstenir de tout contact avec Paul Pogba et certains cocondamnés. Un pas vers la liberté encadrée, mais déterminant pour son retour à la vie civile.

One, Two, Three ! Vivra l’Algérie

SF

