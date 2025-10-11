La France qualifiée lundi pour la Coupe du monde si...

Good Morning bientôt, America.

La France a battu logiquement l’Azerbaïdjan (3-0), et n’a pas perdu en match de qualification pour une coupe du monde depuis 2019, soit 26 rencontres. Elle a remporté ses trois premiers matchs de qualif à un mondial pour la première fois depuis 1984. Puisqu’ils seraient bien inspirés de poursuivre ces belles séries, les Bleus pourraient se qualifier dès lundi pour la Coupe du monde 2026. En effet, la France est qualifiée dès lundi pour la Coupe du monde si…

… elle bat l’Islande lundi, à Reykjavik. Le coup d’envoi est à 20h45.

… dans le même temps, l’Ukraine ne bat pas l’Azerbaïdjan. Le coup d’envoi sera donné à Cracovie. Cinq points séparent actuellement la France de l’Ukraine, alors qu’il reste trois journées à disputer dans ce groupe D.

"C'est une leçon de vie." Ému, Florian Thauvin évoque l'émotion perçue lors de son but ce soir face à l'Azerbaïdjan. pic.twitter.com/qKNMCDvGB6 — TF1 (@TF1) October 10, 2025

Mais aussi si …

« On ronronnait en première mi-temps, » admet Rabiot