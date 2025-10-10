L’ouverture du score de Mbappé contre l’Azerbaïdjan en vidéo

Le premier but du deuxième mandat de Sébastien Lecornu ?

D’un joli slalom, Kylian Mbappé a ouvert le score face à l’Azerbaïdjan juste avant la mi-temps. En accélérant dans l’axe, le Kyk’s a passé deux Azerbaïdjanais, s’est servi de Hugo Ekitike, puis a envoyé une belle frappe du pied droit. Le capitaine des Bleus a marqué son cinquième but lors de ses cinq derniers matchs. Il marque son 53e but en sélection, se rapprochant ainsi un peu plus des 57 réalisations d’Olivier Giroud avec les Bleus. L’équipe de France a gardé le ballon pendant 75 % du temps lors de la première mi-temps, qui s’est terminée sur un score de 1-0.

45+2'🚀💥 GOAAAAL ! Mbappé ouvre le score pour la France après un superbe numéro juste avant la mi-temps ! Allez les Bleus ! #FRAAZE 1-0 pour les Bleus ! > Suivez la rencontre en direct sur @tf1 et @tf1plus : https://t.co/RsIJgpP03M pic.twitter.com/9gJX4GTBxa — TF1 (@TF1) October 10, 2025

Le match est chiant, l’action est belle.

« On ronronnait en première mi-temps, » admet Rabiot