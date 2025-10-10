S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbïdjan

L’ouverture du score de Mbappé contre l’Azerbaïdjan en vidéo

UL
L’ouverture du score de Mbappé contre l’Azerbaïdjan en vidéo

Le premier but du deuxième mandat de Sébastien Lecornu ?

D’un joli slalom, Kylian Mbappé a ouvert le score face à l’Azerbaïdjan juste avant la mi-temps. En accélérant dans l’axe, le Kyk’s a passé deux Azerbaïdjanais, s’est servi de Hugo Ekitike, puis a envoyé une belle frappe du pied droit. Le capitaine des Bleus a marqué son cinquième but lors de ses cinq derniers matchs. Il marque son 53e but en sélection, se rapprochant ainsi un peu plus des 57 réalisations d’Olivier Giroud avec les Bleus. L’équipe de France a gardé le ballon pendant 75 % du temps lors de la première mi-temps, qui s’est terminée sur un score de 1-0.

Le match est chiant, l’action est belle.

« On ronronnait en première mi-temps, » admet Rabiot

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!