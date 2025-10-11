Kylian Mbappé ne sera pas du voyage en Islande

Pas de problème d’avion à venir pour Kylian Mbappé.

Premier buteur de la soirée au Parc des Princes contre l’Azerbaïdjan, le capitaine des Bleus a dû quitter ses coéquipiers à la 81e minute de jeu en raison d’un pépin à la cheville droite, où il s’était déjà blessé avec le Real Madrid le week-end dernier.

Un gros programme à venir avec le Real Madrid

Selon L’Équipe, le numéro 10 français ne va pas prendre plus de risques et ne sera donc pas du voyage en Islande, lundi, pour le quatrième match de qualification de l’équipe de France, qui pourrait obtenir son ticket pour la Coupe du monde, ou au moins s’en rapprocher encore un peu plus.

« Malheureusement, il avait une cheville sensible et, comme souvent, on reprend des coups au même endroit, regrettait Didier Deschamps ce vendredi soir en conférence de presse, après avoir salué l’état d’esprit de son joueur. Il a préféré sortir car la douleur était assez importante. » Suffisamment pour retourner à Madrid, où Mbappé espère se remettre pour les belles affiches à venir (Juventus, Barcelone, Liverpool).

Oui, mais avant, il a un doublé à claquer contre Getafe dans huit jours.

Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande