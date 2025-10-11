Un nouvel absent après Kylian Mbappé

Est-ce cela qu’on appelle hécatombe ?

Après Kylian Mbappé (blessé lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan) et les autres multiples absents, l’équipe de France compte un nouveau forfait : victime d’un pépin physique à une cuisse, Ibrahima Konaté est lui aussi indisponible pour la rencontre en Islande comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Déjà diminué, le défenseur central de Liverpool était resté sur le banc des remplaçants pendant le derniers succès poussif obtenu par les Bleus et son état a peu évolué. En revanche, le capitaine et buteur de l’EDF pourrait bien être remis sur pied dès le prochain match du Real Madrid.

Un peu de repos pour le petit Hibou.

