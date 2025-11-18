Mateta, la force de la différence

Appelé pour la première fois en équipe de France début octobre à la surprise générale, Jean-Philippe Mateta, décisif contre l’Azerbaïdjan ce dimanche, prouve qu’il est tout sauf là par hasard. Suffisant pour être du voyage en Amérique cet été ?

Quand on regarde la longue liste des talents offensifs de l’équipe de France, Jean-Philippe Mateta n’apparaît pas dans les premiers choix. Loin d’être aussi bankable qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Michael Olise, l’attaquant de Crystal Palace est pourtant parvenu en deux rassemblements à se faire une place dans ce groupe. Devenu le premier joueur à marquer deux buts lors de ses deux premières titularisations avec les Bleus depuis Louis Saha en 2004, le buteur des Eagles a réussi son acclimatation et peut plus que jamais rêver de disputer une Coupe du monde. Alors que le bonhomme de 28 ans partait de très loin.

DD est sous le charme

Passé la surprise des débuts et son premier but face à l’Islande, peu de personnes misaient avant ce dernier rassemblement de l’année sur un nouvel éclat et sur le fait que le vice-champion olympique puisse s’installer dans le groupe France. Aujourd’hui, la question se pose. D’abord appelé à la suite des nombreux forfaits à son poste, l’avant-centre est arrivé sur la pointe des pieds, mais a tout de suite marqué des points. S’il sait qu’il ne peut prétendre pour le moment qu’à un simple rôle de second couteau, son profil atypique plaît fortement au sélectionneur, qui a pourtant de nombreuses options à ce poste.

Je ne fais pas l’équipe, mais j’espère avoir marqué des points, oui Jean-Philippe Mateta

Plus grand que ses concurrents du haut de son 1,93 m et plus costaud, le buteur de Palace est un attaquant de surface qui pèse sur les défenses. Capable de jouer en pivot, à l’image de sa remise astucieuse sur le but refusé de Malo Gusto face à l’Azerbaïdjan, il se démarque des individualités qui misent davantage sur leurs capacités de percussion, comme Hugo Ekitiké ou encore Randal Kolo Muani. Amoureux des duels aériens, il se montre aussi plus adroit puisqu’il a déjà marqué autant de buts que Marcus Thuram en 31 sélections. (On anticipe les réactions sur la faiblesse de l’adversité de l’Islande et de l’Azerbaïdjan : oui, Tikus a lui aussi joué plusieurs matchs contre des équipes comme Gibraltar et le Luxembourg)

17' / ⚽ BUUUUUUUUT POUR LA FRANCE ! 😍 ➡️Jean-Philippe Mateta remet les Bleus sur le bon chemin grâce à une tête PUISSANTE ! 🇫🇷 Les Français égalisent, c’est désormais 1-1 ! 🔥 📺 Vivez la rencontre sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/QUEaDzlwms — TF1 (@TF1) November 16, 2025

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur tricolore a encouragé son poulain : « JP Mateta, c’est sa deuxième titularisation, il marque un très beau but de la tête. Donc c’est très bien pour nous, pour lui. » De son côté, l’attaquant des Eagles n’a pas pu cacher son bonheur en zone mixte : « Est-ce que j’ai marqué de précieux points ? J’espère ! Après, je ne fais pas l’équipe, mais j’espère avoir marqué des points, oui. (Sourire) […] Je me sens bien dans cette équipe de France. C’est un rêve pour moi d’être ici. J’espère continuer l’aventure et je vais tout faire pour. »

« Bambi » a bien grandi

Déjà comparé à Olivier Giroud par certains observateurs pour son profil très axial, Mateta a en revanche des progrès à faire dans un secteur de jeu. Longtemps surnommé « Bambi », celui qui passe la majeure partie de ses étés au Brésil manque encore d’habileté balle au pied. Habitué aux critiques, le natif de Sevran a eu tout sauf un parcours linéaire. Après avoir débuté à Châteauroux, été recruté comme joker médical à Lyon puis été prêté au Havre, le numéro 9 s’est révélé à Mayence. Deux ans et 27 buts plus tard, direction Crystal Palace et la Premier League, où il met du temps à s’imposer. Sans jamais se plaindre et à force de travail, « JPM » s’est doucement acclimaté avant de parvenir à dépasser la barre des 15 buts lors des deux dernières saisons (TCC) pour enfin se révéler aux yeux de tous en glanant à 27 ans la FA Cup, premier trophée majeur de l’histoire de Crystal Palace, puis en arrachant en ce début de saison le Community Shield à Liverpool. Son conte de fées est définitivement lancé.

L’une des grandes forces de ce joueur, c’est de toujours parvenir à se frayer un chemin là où on ne l’attend pas. Dans le magazine So Foot d’avril 2025, Mateta, tout juste remis d’un terrible choc qui a failli lui coûter son oreille, évoquait déjà le Mondial 2026 : « J’espère être de la partie, oui. Je travaille pour. La France est la meilleure nation au monde, mais il faut juste montrer. Je suis sûr que mon travail paiera. » On peut dire qu’il est sur la bonne voie.

