Le fils de Gigi Buffon a réalisé une prouesse que n'a jamais réalisé son père

Il a déjà plus de G/A que son père.

Louis Buffon poursuit sa belle ascension. Après avoir effectué ses débuts en Serie A le mois dernier, le fils de Gianluigi a honoré la sélection U19 de la Tchéquie (pays d’origine de sa mère) de la meilleure des façons.

Mercredi dernier, l’ailier gauche de Pise s’est offert le premier triplé de sa carrière, lors du triomphe des Tchèques face aux U19 de l’Azerbaïdjan (6-1), à l’occasion des éliminatoires pour le prochain Euro U19 prévu l’été prochain, au pays de Galles.

Rebelote six jours après

Même s’il a fait trembler les filets azerbaïdjanais à trois reprises, Louis Buffon n’a pas été titularisé samedi dernier lors de la deuxième rencontre de cette phase de poules contre Malte. Son entrée à la 73e minute, n’a pas permis aux joueurs de Vaclav Jilek, d’éviter le match nul (2-2).

Mais le sélectionneur tchèque semble avoir appris de son erreur, en lançant Louis Buffon d’entrée ce mardi face à l’Irlande du Nord. Un choix payant, car mini Buffon a une nouvelle fois claqué un triplé, permettant aux jeunes tchèques d’écarter l’Irlande du Nord (4-0) et de s’emparer de la première place de leur groupe.

Un Buffon qui brille en Tchéquie, pendant que l’Italie tremble : chacun sa tradition dans la famille.

Un festival de buts et les Pays-Bas verront la Coupe du monde

KM

