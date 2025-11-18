Le prochain titre du Paris Saint-Germain sera sur M6

Un déplacement à la maison.

Après sa formidable saison 2024-2025, où il a remporté tous les trophées possibles excepté la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain disputera le 17 décembre prochain la Coupe intercontinentale pour glaner (prévisionnellement) une nouvelle récompense, au Qatar.

Ce mardi, la chaîne M6 a annoncé qu’elle diffusera la rencontre sur ses antennes. « Le match sera commenté par Xavier Domergue et Antoine Kombouaré. Cette finale opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur cette année en Europe de la Ligue des champions, au club vainqueur des play-off entre les équipes des autres continents : d’une part un club égyptien, Pyramids FC, et d’autre part le vainqueur d’une rencontre entre un club mexicain, CF Cruz Azul, et un club brésilien (Palmeiras ou Flamengo, opposés en finale de Libertadores, NDLR). »

🔴 ÉVÉNEMENT : la dernière finale 2025 du PSG à suivre en direct sur M6 ⚽ La dernière d'une année exceptionnelle pour les Parisiens https://t.co/o2jyih78u5 pic.twitter.com/0kYKN0XY8P — RTL France (@RTLFrance) November 18, 2025

Le PSG part favori

Créée en 2024 et remportée par le Real Madrid la saison dernière, cette compétition vient remplacer l’ancienne version de la Coupe du monde des clubs. Elle réunit les vainqueurs des différentes Ligue des champions, et comme souvent, c’est le club européen qui s’avance favori (aussi parce que favorisé). La dernière victoire extra européenne remonte à 2012, et un succès du Corinthians (1-0 contre Chelsea, NDLR). Le club parisien a une nouvelle occasion de poser ses mains sur un trophée jusqu’alors jamais remporté, après la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe.

Ce sera l’occasion d’aller rendre visite à Achraf Hakimi, à la clinique Aspetar de Doha.

