Coupe intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar

Coupe intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar

La nouvelle est tombée ce week-end.

« Le Qatar accueillera la phase finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA 2025, a indiqué le service communication de la FIFA, dans un communiqué de presse. Les trois dernières rencontres de la Coupe intercontinentale de la FIFA 2025 se dérouleront au Qatar. Le Derby des Amériques puis la Challenger Cup de la FIFA décideront de l’adversaire du Paris Saint-Germain pour la grande finale du 17 décembre. »

Le PSG se déplacera donc au Qatar pour y disputer sa finale, quelques jours avant les fêtes de fin d’année. Le nom de son adversaire, qui reste à définir ? Il s’agira des Égyptiens du Pyramids FC (champions d’Afrique, vainqueurs des play-off précédents), ou du gagnant de la rencontre prévue le 10 décembre et opposant le futur lauréat de la Copa Libertadores aux Mexicains de Cruz Azul (champions d’Amérique centrale, du Nord et des Caraïbes).

Un petit topo sur cette compétition, peut-être ?

Luis Enrique pas inquiet

