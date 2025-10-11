Benjamin Pavard rappelé avec les Bleus après le forfait de Konaté

Cette trêve ressemble de plus en plus à une valse des anciens.

Pas entré en jeu face à l’Azerbaïdjan vendredi soir, Ibrahima Konaté a été contraint de déclarer forfait pour le déplacement de l’équipe de France en Islande. Une absence qui sera palliée par un retour : celui de Benjamin Pavard. Le néo-Marseillais rejoindra donc le groupe en vue de cette rencontre, qui pourrait permettre aux Bleus de faire un grand pas de plus vers l’Amérique, lundi soir (20h45).

Plus en odeur de sainteté auprès de Didier Deschamps, Pavard avait déjà été appelé à la rescousse lors de la trêve de septembre, cette fois pour suppléer William Saliba. Il n’était en revanche pas entré en jeu, lui dont la 55e et dernière sélection à ce jour remonte à novembre 2024 (8 minuscules minutes contre l’Italie).

Et donc personne pour remplacer Mbappé ?

