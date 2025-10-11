Monaco officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur

Pas de mauvaise blague.

Comme attendu, l’AS Monaco a nommé le Belge Sébastien Pocognoli comme entraîneur, quelques jours après s’être séparée d’Adi Hütter. L’entraîneur de 38 ans quitte donc l’Union saint-gilloise, sa première expérience sur un banc d’équipe professionnelle, pour rejoindre le Rocher jusqu’en juin 2027.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur ✍️ Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 11, 2025

Champion de Belgique la saison passée, Pocognoli connaissait un joli début de saison avec le club bruxellois, dont il avait pris la direction en début d’exercice. Auparavant, il avait notamment dirigé les équipes jeunes de Genk et les U18 nationaux belges. À Monaco, il aura pour mission de redonner de l’allant à une équipe très irrégulière ces dernières semaines, comme la semaine passée lors du derby contre Nice.

Ne nous dites pas qu’on va enfin avoir un peu de constance à Monaco, si ?

