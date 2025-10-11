S’abonner au mag
  • Italie
  • Juventus

David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus

FC
David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus

Ce n’est pas un scoop, l’armée offensive de la Juventus a pour l’instant des difficultés à tenir ses promesses.

Et même si ce n’est que le début de la saison, David Trezeguet ne cache pas ses inquiétudes à ce propos. Au Festival du Sport de Trente, l’ancien joueur turinois est ainsi revenu ses les recrues estivales de son ex-club provenant de Leipzig et Lille : « Loïs Openda et Jonathan David doivent comprendre que le championnat italien est très, très différent des championnats qu’ils ont connus. »

Plus globalement, le Français estime que « sur l’aspect défensif, Igor Tudor a trouvé le bon équilibre. Mais offensivement, il cherche : la Juve a du mal à marquer, c’est la réalité. Des joueurs aux dirigeants, ils doivent tous comprendre que la Juve doit recommencer à gagner. C’est ce qu’on lui a toujours demandé, tout au long de son histoire ». Sans oublier Dusan Vlahovic, qui « doit à nouveau montrer ses qualités parce que la Juve l’attend toujours ».

Et sortir de la retraite, ce n’est vraiment pas une option ?

Mike Maignan pourrait changer de crémerie en Italie

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
142
11
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!