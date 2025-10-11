- Italie
David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus
Ce n’est pas un scoop, l’armée offensive de la Juventus a pour l’instant des difficultés à tenir ses promesses.
Et même si ce n’est que le début de la saison, David Trezeguet ne cache pas ses inquiétudes à ce propos. Au Festival du Sport de Trente, l’ancien joueur turinois est ainsi revenu ses les recrues estivales de son ex-club provenant de Leipzig et Lille : « Loïs Openda et Jonathan David doivent comprendre que le championnat italien est très, très différent des championnats qu’ils ont connus. »
Plus globalement, le Français estime que « sur l’aspect défensif, Igor Tudor a trouvé le bon équilibre. Mais offensivement, il cherche : la Juve a du mal à marquer, c’est la réalité. Des joueurs aux dirigeants, ils doivent tous comprendre que la Juve doit recommencer à gagner. C’est ce qu’on lui a toujours demandé, tout au long de son histoire ». Sans oublier Dusan Vlahovic, qui « doit à nouveau montrer ses qualités parce que la Juve l’attend toujours ».
