Amel Majri refuse d'être remplaçante... et prend une décision radicale

Amel Majri refuse d'être remplaçante... et prend une décision radicale

Titulaire ou rien.

Âgée de 32 ans, Amel Majri a annoncé sa retraite internationale auprès de l’AFP. Les raisons ? « D’abord le fait que je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu à l’Euro et que le sélectionneur m’appelait surtout pour mon expérience. Il y a le fait aussi que je joue en Arabie saoudite et comme il y a moins d’intensité, j’allais être moins appelée. Je ne me vois pas dans ce rôle de remplaçante qui est appelée pour son expérience car je suis une compétitrice. »

Et la joueuse d’Al-Ula de continuer dans la même veine, visiblement sûre de sa décision à 100 % : « Je préfère que ce soit une jeune qui puisse bénéficier de tous ces matchs pour acquérir de l’expérience. J’avais déjà cette idée en tête après l’Euro donc, quand Laurent Bonadei m’a appelé pour me dire que je ne serai pas appelée au prochain rassemblement, cela a conforté ma décision. »

Bye bye !

Le stade sera plein à Caen pour France-Allemagne

