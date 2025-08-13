Amel Majri quitte Lyon pour rejoindre l’Arabie saoudite

La fin d’une génération.

Dix-huit ans après avoir rejoint l’Olympique lyonnais (et 15 après ses débuts en professionnel), Amel Majri quitte OL Lyonnes pour l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ula, en Arabie saoudite. Désormais âgée de 32 ans, la milieu de terrain fait ses valises après avoir tout connu sur les bords du Rhône, remportant notamment la bagatelle de huit Ligues des champions et onze championnats de France. Quatrième joueuse la plus capée du club, elle suit notamment les pas d’Eugénie Le Sommer, elle aussi partie de Lyon pour s’envoler vers le Mexique au début de l’été.

✍️ Amel Majri rejoint le club saoudien d'Al-Ula FC ! On lui souhaite tout le meilleur pour la suite. 🫶 — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) August 13, 2025

Reste à savoir si elle sera désignée pour frapper les penaltys.

Le calendrier de la saison 2025-2026 de Première Ligue dévoilé