Lyon surclasse Sankt Pölten

OL Lyonnes 3-0 Sankt Pölten

Buts : Brand (28ᵉ), Hegerberg (45ᵉ) et Yohannes (52ᵉ)

Vous êtes pas contents ? 3-0

Après des débuts rêvés face à Arsenal, champion d’Europe en titre, la semaine dernière, l’OL Lyonnes, pourtant largement remanié, a continué sur sa lancée en Ligue des champions en écrasant Sankt Pölten ce mercredi (3-0). Dominatrices de bout en bout, les joueuses de Jonatan Giraldez n’ont pas mis longtemps avant de faire trembler les filets puisque Jule Brand a profité d’un service de Vicki Becho pour tromper Carina Schluter (28ᵉ). Malgré les prouesses de la portière allemande, les Fenottes doublent la mise juste avant la mi-temps : suite à une frappe de l’intenable Becho, Elma Junttila Nelhage centre en direction d’Ada Hegerberg, qui marque d’un coup de casque (45ᵉ).

Une balade de santé

Ultradominatrice, l’OL Lyonnes étouffe leurs adversaires autrichiennes, qui se contentent de défendre en bloc bas. Dès le début du second acte, Lily Yohannes a l’opportunité de tuer tout suspense suite à une erreur de la défense de Sankt Pölten mais cette dernière rate sa reprise (49ᵉ). Ce n’est que partie remise puisque dans la foulée, Schluter s’avance un poil trop sur une action permettant à Yohannes de parvenir à la lober du milieu du terrain (52ᵉ). Splendide. La messe est dite. Au terme d’une véritable attaque-défense (44 tirs pour Lyon), les Fenottes s’imposent nettement et prennent provisoirement la tête de cette phase de ligue de la C1.

À qui le tour ?

