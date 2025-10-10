« Je laisse derrière moi une équipe de qualité », réagit Hütter

En voici un qui n’est pas accroché à son Rocher.

Adi Hütter est le premier coach viré de la longue saison 2025-2026, mais ne l’a pas mauvaise. Interrogé par L’Équipe, l’Autrichien n’a manifesté aucune amertume envers ses dirigeants, qui ont officialisé son départ ce vendredi soir. Enfin, tout est peut-être dans le « presque » : « Je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d’affilée », a réagi l’entraîneur de 55 ans, débarqué en 2023 à Monaco. Il a terminé 2e et 3e de Ligue 1, et a échoué en play-off de Ligue des champions contre Benfica.

« Je le vis tout à fait bien »

« Parfois, des destins se séparent, mais je le vis tout à fait bien, a-t-il poursuivi. Je laisse derrière moi une équipe de qualité qui fonctionne bien, avec de grandes individualités. Je souhaite à la direction, aux joueurs, au staff et au club tout entier rien de moins que le meilleur pour l’avenir. » Adi Hütter devrait être remplacé par Sébastien Pocognoli, débarqué de l’Union saint-gilloise. L’entraîneur de 38 ans, champion de Belgique la saison dernière, dispute pourtant la Ligue des champions et est leader du championnat belge cet automne.

L’AS Monaco annonce le départ d’Adi Hütter. Le Club souhaite remercier Adi et son staff pour le travail accompli, pour leur engagement avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 10, 2025

L’envie de soleil, sûrement.