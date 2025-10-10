Quand une coupure d'électricité perturbe Nicaragua-Haïti

Ça va être tout noir !

De jolies trombes d’eau ont déversé sur le stade National de Managua. La capitale du Nicaragua accueillait un match de qualification contre Haïti, dans la nuit de jeudi à vendredi, sous le déluge. Il pleuvait tellement qu’à la demi-heure de jeu, l’électricité s’est coupée. Les joueurs et le public ont été plongés dans le noir. Les lumières du stade se sont éteintes après une coupure d’électricité. Haïti menait alors 1-0. Le commentateur a réagi calmement : « Il n’y a plus de lumière, ça va être compliqué de continuer. » Pas faux.

Haití derrotando a Nicaragua y se va la luz, el juego está suspendido pic.twitter.com/9b0F6qeCzc — TD Más (@tdmascrc) October 10, 2025

Le match a continué, et Haïti s’est finalement imposé 3-0, avec des têtes bien connues du foot français, comme l’ancien Strasbourgeois Jean-Ricner Bellegarde, l’ancien Guingampais Frantzdy Pierrot, ou encore l’Auxerrois Josué Casimir. L’ancien messin Danley Jean Jacques a porté les siens, leaders de leur groupe de qualification au Mondial. Le premier du groupe est directement qualifié pour la compète. Il reste trois rencontres à disputer.

Encore un coup d’Alain Orsoni ?

« Les joueurs sont un peu les ambassadeurs de Haïti »