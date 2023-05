Alain Orsoni : « Maintenant, il y a un club de supporters de l’ACA au Nicaragua »

Si vous allez au Nicaragua et que vous tombez sur des maillots de l’AC Ajaccio, ne vous en faites pas, c’est normal.

Alors que l’AC Ajaccio défie le PSG ce samedi et que la relégation en Ligue 2 pourrait devenir officielle en cas de faux pas, Alain Orsoni, président de l’ACA, continue de diriger son club depuis 31 ans… tout en résidant au Nicaragua. Dans les colonnes du Parisien, il raconte comment il fait pour manager malgré plusieurs milliers de kilomètres qui le séparent de la Corse : « Je me suis adapté à cette situation. Ça ne m’empêche pas d’avoir un contact tous les jours avec Olivier Pantaloni, Johan Cavalli et toutes les entités du club ou d’organiser des réunions. Je suis très présent tout en étant à 9500 km de la Corse… Et je reviens cinq ou six fois dans l’année. Je suis habitué à tout ça, donc je ne me sens pas du tout frustré de ne plus vivre les matchs avec mon groupe. »

Avec un décalage horaire de huit heures de moins au Nicaragua, Orsoni s’adapte pour suivre les matchs de son équipe : « Je regarde les matchs grâce à un code sur le site de la Ligue et j’ai pris maintenant l’abonnement Amazon. Je suis souvent avec des amis. Vous savez, maintenant, il y a un club de supporters de l’ACA au Nicaragua… Pendant le match, je suis souvent au téléphone avec mon stadium manager qui me raconte ce que je ne vois pas sur mon écran. Mais j’avoue, j’ai déjà cassé des iPad en regardant les matchs ! » S’il avoue sans problème que la (future) relégation est une déception, le dirigeant veut tirer des leçons de cette saison en Ligue 1. « Regardez qui est à la tête des autres clubs de L1. Il y a une volonté évidente d’exclure les petites villes et d’arriver à une Ligue fermée. […] En attendant, on va essayer d’embêter le PSG où, avec le salaire d’un seul joueur, je peux construire l’équipe entière de l’ACA. La preuve qu’ils ont peur de nous, c’est qu’ils ont levé la suspension de Messi… »

Attention à ne pas énerver la bête, non plus.

