Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde

CDB
Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde

Les petits se prennent à rêver.

L’histoire est en marche. Organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont qualifiés d’office pour le tour principal de la compétition. Une tradition de toujours, qui sera d’ailleurs supprimée pour l’Euro 2028. Mais en attendant, les trois plus gros pays du continent nord-américain ne sont donc pas engagés dans les phases de qualifications. Une situation qui ouvre la porte aux nations de « seconde zone », qui sont bien décidées à franchir un cap.

Le Suriname est en embuscade

Si le Curaçao est à un match d’écrire l’histoire en décrochant une qualification directe pour la Coupe du monde après son carton face aux Bermudes (7-0), d’autres surprises émergent. Tombeur du Costa Rica de Keylor Navas dans la nuit de jeudi à vendredi (1-0), Haïti revient à hauteur du leader du groupe, le Honduras, et peut commencer à rêver d’une première qualification depuis 52 ans.

Leader de son groupe et auteur d’un carton face au Salvador (4-0), le Suriname est lui assuré d’avoir a minima une place en barrages intercontinentaux. Le dernier match face au Guatemala peut même leur assurer une qualification directe, la première de leur histoire.

À une journée de la fin, aucun des trois groupes de qualifications n’a encore rendu son verdict. Sur les douze nations engagées, sept peuvent encore décrocher leur ticket direct pour le tour principal de la Coupe du monde. Sans les Etats-Unis (7 participation sur les 8 dernières éditions) et le Mexique (8 sur 8), les qualifs de la CONCACAF ont quand même vachement plus de saveur.

Hâte de voir le Curaçao taper l’Allemagne le 15 juin.

Gold Cup : les États-Unis et l’Arabie saoudite qualifiés en quarts, Haïti éliminé

CDB

