Mathias Pogba condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis

Enfin le point final de cette sombre affaire ?

Après plusieurs semaines d’audience au tribunal de Paris, le procès de l’affaire Pogba a enfin rendu son verdict ce jeudi, comme cela était prévu : jugé coupable « d’extorsion en bande organisée » et de « tentative d’extorsion », Mathias (34 ans, frère aîné de Paul) a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, suivant les recommandations du parquet.

Sa peine sera effectuée sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique. Cinq autres complices ont également été condamnés par la justice, pour des peines allant de quatre à huit ans de prison, et des amendes allant de 20 000 à 40 000 euros. Dans le détail, Roushdane Kelani et Machikour Kelani ont respectivement écopé de 8 ans de prison et 4 ans dont 3 avec sursis, quand Boubacar Camara a pris 4 ans (dont 2 avec sursis), tout comme Mamadou Magassa (dont un avec sursis), et Adama Camara 5 ans de prison avec mandat de dépôt.

Une tentative d’extorsion de fonds en 2022

Pour rappel, l’origine de l’affaire remonte au mois de mars 2022, lorsque l’international français Paul Pogba (31 ans) avait été victime d’un guet-apens dans un appartement de la banlieue parisienne, subissant un braquage sous la menace d’armes à feu. L’affaire s’était ensuite envenimée à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos totalement lunaires, dans lesquelles Mathias Pogba mettait en cause son jeune frère et appelait publiquement au règlement de comptes.

Quelques minutes après le prononcé du délibéré, l’avocat de Mathias Pogba a indiqué sa volonté de faire appel de cette condamnation.

