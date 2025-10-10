S’abonner au mag
Après son Ballon d’or, Dembélé a fait pleurer Upamecano

VM
Rentrons, il pleut.

Alors que les réactions laudatives à l’égard du nouveau lauréat du Ballon d’or Ousmane Dembélé continuent d’affluer, Dayot Upamecano n’a pas manqué l’occasion d’applaudir son coéquipier en équipe de France. Dans les colonnes du Parisien, le défenseur du Bayern Munich a admis avoir fait bosser ses glandes lacrymales pour l’occasion : « Quand je l’ai vu soulever le Ballon d’or, il m’a mis la larme. »

Upa a également reconnu s’être montré sensible au discours du héros du Paris Saint-Germain : « Le voir remercier sa mère, sa famille, ses amis, tous ceux qui étaient là… C’était un moment magnifique. » Pas l’ombre d’un doute sur la sincérité de l’ancien joueur du RB Leipzig, puisque l’amitié entre Dayot Umapecano et Ousmane Dembélé remonte à l’école primaire.

Des affrontements dans la cour de récré à la finale du Mondial 2022

Tous deux natifs d’Évreux, les deux hommes n’ont pas attendu leur formation commune à l’Évreux FC pour tisser des liens. « On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2. Franchement, je n’ai pas les mots ! » a révélé le colosse de Bavière.

Lors d’un Dortmund-Leipzig le 4 février 2017, ces derniers avaient eu l’occasion de recroiser le fer pour la première fois en match officiel, après leurs duels d’enfance. Apparemment déjà fortiche avant même le collège, Dembélé a encore dépassé les prédictions de son adversaire de l’époque : « On savait tous qu’il deviendrait un grand joueur, mais quand même… ».

Attention : pas de quartier le 4 novembre !

VM

