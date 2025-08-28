S’abonner au mag
Le PSG avec le Bayern, le Barça, Tottenham et un menu chargé

Un titre à défendre.

Et un nouveau menu chargé pour le Paris Saint-Germain, qui a vu Kaká lui offrir un calendrier très homogène en appuyant sur le bouton cher à l’UEFA, ce jeudi soir à Monaco.

Un déplacement à Barcelone

Le PSG retrouvera par exemple le Bayern Munich au Parc des Princes et a hérité d’un déplacement à Barcelone pour compléter ses adversaires du chapeau 1. Le reste ? Les réceptions de l’Atalanta, de Tottenham et de Newcastle et des voyages pour se frotter au Bayer Leverkusen, au Sporting à Lisbonne et à l’Athletic Club à Bilbao.

Une phase de poules trop tranquille, ce n’est jamais bon.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

