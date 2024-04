Quelle équipe a le plus de chances de remporter la Ligue des champions ? La réponse des statistiques

Et les finalistes sont…

À peine les demi-finales terminées, le super outil statistique Opta Analyst a lustré sa boule de cristal pour dévoiler le nom des deux finalistes de cette édition de la Ligue des champions en avant-première. Alors, quelles équipes se donneront rendez-vous à Wembley, le 1er juin prochain.

Une semaine après avoir annoncé Manchester City et le FC Barcelone qualifiés pour le dernier carré, Opta a fait ses petits calculs et se montre très optimiste pour… le Real Madrid, qui aurait 66% de chances d’atteindre la finale, et même 39% de remporter la C1. Les supporters parisiens peuvent se rassurer, le PSG est aussi invité en finale (60% et 27% d’être sacré). Les Allemands sont en revanche moins à la fête : le Bayern aurait 34% de chances de passer l’obstacle madrilène, soit un peu moins que le Borussia Dortmund (40%).

You'll never guess what?

The Opta supercomputer has changed its mind.

With Manchester City out of the Champions League, we have a new favourite to win it ⬇️https://t.co/59aDOdmTbd pic.twitter.com/g3xioWIn5E

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 18, 2024