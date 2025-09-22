Le discours et les larmes d’Ousmane Dembélé après son Ballon d’or

C’est rien, c’est les émotions.

Auréolé du 69e Ballon d’or ce lundi 22 septembre, Ousmane Dembélé a tenu un discours de remerciements à son image : frais et authentique. « C’est exceptionnel ce que je viens de vivre. Je n’ai pas de mots. Ça a été une année incroyable avec le PSG, énormément de choses se sont passées au cours de ma carrière. Que Ronaldinho, une légende du foot, me remette cette récompense, c’est exceptionnel. Je suis fier de ce que j’ai accompli », a commencé le natif d’Évreux, sans oublier de placer un mot pour sa ville : « Je voudrais aussi remercier ma ville, là où j’ai grandi, tapé mon premier ballon de foot. J’essaye d’y retourner quand j’ai du temps libre, ils sont toujours là pour moi. »

« Exceptionnel »

En homme de fair-play, Dembélé a eu un mot pour chacun des clubs par lesquels il est passé : « Dortmund, Rennes mon club formateur où j’ai pratiquement tout appris, le FC Barcelone où je rêvais de jouer, où j’ai appris auprès de joueurs exceptionnels comme Andrés Iniesta et Lionel Messi. Le Ballon d’or n’a pas été un objectif de ma carrière, mais c’est exceptionnel. J’ai travaillé pour essayer de gagner la Ligue des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, et être récompensé par un trophée individuel, c’est exceptionnel. » Sans oublier les Bleus : « Je veux aussi remercier mes partenaires de sélection, ceux avec qui j’ai grandi chez les jeunes, remercier le sélectionneur dont j’ai toujours eu la confiance. On espère maintenant gagner une Coupe du monde pour sa dernière année. »

Évidemment, le Paris Saint-Germain a eu droit à sa dose de remerciements, car, c’est bien connu, le football reste avant tout un sport d’équipe : « Nasser est comme un papa pour moi. Je veux aussi remercier tout le staff qui a été exceptionnel, Luis Enrique qui est aussi comme un papa. Je veux aussi remercier mes coéquipiers, on a pratiquement tout remporté. Vous m’avez soutenu. On a été chercher presque tous les trophées, et ce trophée individuel récompense vraiment le collectif. »

En un mot ? « Exceptionnel ».

Ousmane Dembélé ramène le Ballon d’or 2025 à la maison