Saïmon Bouabré rejoint les U20 au Chili

Un renfort de choix.

Selon L’Équipe, Saïmon Bouabré a rejoint le groupe des U20 tricolores au Chili ce mardi. L’attaquant de l’écurie saoudienne Neom SC est venu compléter les Bleuets qualifiés en 8es de finale face au Japon de la Coupe du monde U20. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Bernard Diomède qui a fait face au refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs pour la compétition.

Nathan Zézé avec les Espoirs

L’autre jeune tricolore qui évolue avec Neom, Nathan Zézé, a de son côté été appelé avec les Espoirs pour les deux rencontres face aux Féroé et à l’Estonie prévues les 10 et 13 octobre prochain. L’ancien Nantais rejoint donc le groupe qui s’est réuni à Clairefontaine depuis ce lundi.

Reste à voir si ce sera suffisant pour que les U20 remportent la couronne mondiale.

La France déroule contre la Nouvelle-Calédonie et passe en huitièmes