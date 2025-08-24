S’abonner au mag
  • Roumanie
  • FCU Craiova

Un club historique du foot roumain en grand danger

JF
94 points de pénalité et clairement plus toutes ses dents.

En Roumanie, le club du FC Universitatea Craiova, déjà sanctionné d’une relégation administrative en troisième division en juillet, s’est vu infliger un retrait de 94 points ce samedi. Un chiffre fou, officiellement lié à des dettes, mais qui cacherait une tout autre vérité. En cause, un président un peu (beaucoup) trop obnubilé par sa petite personne, qui a réussi à se mettre toute la fédération à dos et qui devrait mener à la disparition de son club dès le mois de septembre. Cet homme, c’est Adrian Mitiletu, qui a déclaré en juillet, alors que son équipe était donc reléguée en D3 et a écopé d’un premier retrait de 14 points, ne pas reconnaître « l’autorité de la fédération ».

Une insubordination assez originale qui lui vaut cette « vengeance » de la fédé, alors que selon le compte spécialisé « Foot roumain », l’homme, présent dans le football local depuis plus de 20 ans est un mania capable de faire jouer son fils dans l’équipe alors qu’il n’est absolument pas au niveau ou encore d’imposer une organisation presque mafieuse à son club. Il aurait déjà mené l’Universitatea Craiova à sa perte en 2011, avant de le refonder en 2017.

Une sorte de Gérard Lopez en pire.

« Respect éternel », un club roumain appartenant à un personnage controversé rend hommage à Alexey Navalny

JF

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

